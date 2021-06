Dario Argento e il rapporto altalenante con la figlia Asia: 'Quando lei era incinta non ci parlavamo’

Dario Argento parla del rapporto non sempre facile e altalenante con la figlia Asia Argento. Al Corriere della Sera confessa: “Quando lei era incinta non ci parlavamo”. Ora, invece, sono legatissimi.

Il regista 80enne, che recita per la prima volta da attore in “Vortex” di Gaspar Noé, film fuori gara al Festival di Cannes, al quotidiano conferma quel che l’attrice ha svelato nel suo libro, “Anatomia di un cuore selvaggio”: quando Asia era incinta della sua primogenita Anna Lou, avuta da Morgan, nata il 20 giugno 2001 e che sta per compiere 20 anni, i due non si parlavano.

“Ricordo che litigammo quando non fece 'Il Cartaio'. E’ un rapporto ondivago ma negli anni ci vogliamo sempre più bene. Siamo simili, due irregolari fuori del sistema”, rivela. Il film che Asia rifiutò di fare uscì poi nel 2004 senza di lei nel cast.

Adesso tra i due va tutto benissimo. Il rapporto è cresciuto negli anni. Il maestro del brivido presto tornerà a girare. “Occhiali neri” è il titolo della sua prossima pellicola: “E’ un film misterioso, ha qualcosa di inquietante. Lo girerò a Roma e nella campagna laziale che è rocciosa, aspra, non è dolce come quella toscana. La protagonista è Ilenia Pastorelli. Doveva essere Asia ma non può, ha un film in Francia. Però mi ha regalato una parte”. Lui ne è felice.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/6/2021.