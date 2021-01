Dario Ballantini ricorda Solange: 'L'avevo sentito due giorni fa e mi aveva...'

Dario Ballantini dà il suo triste addio a Solange, all’anagrafe Paolo Bucinelli, che è stato trovato senza vita sul divano del salotto del piccolo appartamento di Mortaiolo, campagne di Collesalvetti, comune dell’hinterland di Livorno. Il celebre imitatore, artista e pittore era legatissimo al sensitivo 68enne. “L’avevo sentito fino a 2 giorni fa”, sottolinea affranto al Corriere della Sera. Poi sul social regala un post al suo caro amico e lo ricorda con affetto infinito.

“Ci avevo parlato due giorni fa, era stato in ospedale per uno svenimento – racconta Dario Ballantini - Mi aveva detto che lo avevano invitato a Uno Mattina, la trasmissione della Rai, e mi chiedeva se mi era piaciuto. Era una persona buona, di rara intelligenza, Paolo, e aveva una sensibilità assoluta, che gli consentiva di guardare nell’animo della gente. Ci scherzava. ‘Non indovino il futuro’, mi diceva ma a volte le sue rivelazioni erano impressionanti”.

Ballantini sul suo profilo Instagram condivide una foto del sensitivo e scrive profondamente addolorato: “Addio Solange Amico Mio. Le risate che ci siamo fatti fino a due giorni fa non le dimenticherò mai. E’ stato bello ritrovarsi dopo tanti anni, dopo gli inizi insieme in quei tentativi di spettacoli negli anni ‘80. Tu sei un sensitivo e chi ti ha conosciuto può solo confermarlo. Sopratutto sensibile quindi sensitivo. Grazie di aver parlato con mia madre, con mia figlia, i miei figli e con la mia compagna. Di averli fatti ridere, ricordare e svagare. Grazie di essere venuto ai miei ultimi due spettacoli, di esserti commosso e di aver capito tutto di me. Non lo scorderò".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/1/2021.