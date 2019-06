David Beckham sarebbe davvero stufo delle continue liti tra il figlio Brooklyn Beckham e la sua fidanzata Hana Cross. L’ex calciatore 44enne sarebbe così arrivato a chiedere al primogenito di allontanarsi dalla modella dopo che solo un paio di settimane fa i due sono stati fotografati mentre litigavano animatamente in pubblico per le vie di Cannes dopo aver partecipato ad un evento legato al Festival del Cinema.

Il 20enne Brooklyn frequenta la modella 22enne dalla fine dello scorso anno, ma i due si sono già lasciati e ripresi più volte e in più di un’occasione sono stati anche fotografati dai paparazzi mentre litigavano in modo concitato per strada, sia a Los Angeles che a Londra.

Una fonte ha raccontato al quotidiano scandalistico inglese ‘The Sun’: “David ha un legame molto profondo con Brooklyn e per lui e Victoria non è stato facile vedere il figlio litigare con Hana. I due nelle ultime settimane hanno avuto molti alti e bassi e David vorrebbe che Brooklyn riflettesse bene sull’opportunità di proseguire la relazione con Hana”.

David, che insieme alla moglie Victoria ha anche i figli Romeo, 16 anni, Cruz, 14, e Harper, 7, avrebbe chiesto a Brooklyn di non portare più Hana ad eventi familiari e vorrebbe che il ragazzo trascorresse più tempo da solo con la famiglia in modo da poterlo aiutare a fare chiarezza sulla sua vita sentimentale. Insomma, se Hana uscisse definitivamente di scena, David non ne sarebbe affatto dispiaciuto, anzi…