David Beckham porta la figlia Harper allo stadio di Le Havre, in Francia per seguire la partita dei quarti di finale dei Mondiali di calcio femminili che vede le Lionesses, le giocatrici che indossano la maglia dell’Inghilterra, contro la Norvegia.

La bambina di 7 anni, che prende anche lezioni di danza, da grande sogna di fare la calciatrice, come il papà, ed è felicissima di vedere in campo le sue eroine.

Allo stadio ai Mondiali vincono le Lionesses che battono le rivali con un sonoro 3-0. Con David Beckham e Harper c’è anche la nonna, Sandra West. La ragazzina sorride entusiasta: ha la maglietta della nazionale inglese addosso, un pacchetto di confort food in mano e in testa una bandana rossa per proteggersi dal caldo. Segue il match con passione, alla fine esulta per il trionfo.

David Beckham spiega ad Harper allo stadio ogni momento della gara. Quando l’arbitro fischia la fine della partita, i due si abbracciano e si scambiano un bacio sulle labbra. Le Lionesses hanno stracciato le avversarie, l’Inghilterra si è qualificata per la semifinale del Mondiali.

La scelta del giocatore ancora una volta provoca qualche polemica: il bacio tra padre e figlia viene giudicato ‘troppo intimo’. Il 44enne non ha problemi, lo ha già detto: “Bacio tutti i miei figli sulle labbra. Brooklyn no, è grande e potrebbe trovarlo strano, ma con i bambini sono molto affettuoso. Questo è il modo in cui io e Victoria siamo cresciuti, ed è così che vogliamo crescere i nostri figli”. Dopo il match i due si fanno una foto di gruppo con le Lionesses, Harper posa pure con la calciatrice Nikita Perris.