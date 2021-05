Vittoria Puccini e le altre star ai David di Donatello 2021: i look

Il cinema torna protagonista per una notte, Vittoria Puccini e le altre star brillano sul palcoscenico degli storici studi televisivi Fabrizio Frizzi in occasione dei David di Donatello 2021. Le attrici per la serata evento scelgono look tutti da ammirare e la moda diventa protagonista.

La festa del cinema italiano emoziona e commuove. Dopo l'edizione in lockdown dello scorso anno, con i candidati che si affacciavano dalle finestre virtuali delle loro case con figli, sorelle e mogli, quest'anno tutti si ritrovano in presenza, con Carlo Conti a fare gli onori di casa: la diretta su Rai Uno racconta tutto.

Moda e cinema battono all’unisono nella notte delle stelle. Vittoria Puccini è sublime con indosso l’abito rosa lungo e scollato firmato Valentino. A completare la mise preziosissimi gioielli Bulgari.

Ad aprire le danze della 66esima edizione dei David di Donatello è Laura Pausini, estremamente chic con il suo tailleur Valentino realizzato specificamente per lei dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli.

Sophia Loren a 86 anni è incantevole con il suo lungo vestito di paillettes blu Giorgio Armani Privé. La diva, che porta con disinvoltura i preziosi di Damiani, ritira il suo settimo David di Donatello come migliore attrice protagonista per il suo ruolo in “La vita davanti a sé”, film diretto dal figlio Edoardo Ponti.

Matilda De Angelis, che a soli 25 anni è già una celebrità, cammina suadente con uno slip dress nero arricchito dai gioielli Pomellato. L’attrice stringe tra le mani il premio come Miglior Attrice non Protagonista per il suo ruolo in “L'isola delle rose”.

Claudia Gerini mette in mostra l’esplosivo decoltè con il vestito di Giorgio Armani Privé. Per la bionda gioielli Crivelli.

Micaela Ramazzotti è elegantissima con l’outfit griffato Gucci, pure lei sceglie il lungo: la serata lo richiede.

Sandra Milo non sfiorisce mai, nonostante le 88 primavere. In Rocco Barocco è esplosiva in rosso e sensuale mentre riceve il premio alla carriera.

Monica Bellucci non è sul palco. Conti si collega con lei per il suo David Speciale. L’artista 56enne, in abito black, dedica il premio alle due figlie avute dall’ex marito Vincent Cassel, Deva e Léonie.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/5/2021.