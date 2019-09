Serata delle grandi occasioni a Londra per la consegna dei “GQ Men of The Year Awards”. Sul tappeto rosso alla Tate Modern sono arrivati, tra gli altri, anche Victoria e David Beckham insieme al loro primogenito Brooklyn. L’ex Spice Girl 44enne, oggi stilista di successo, ha indossato un completo bianco della sua ultima collezione, in vendita per oltre 1500 euro. Blazer e pantaloni larghi, l’outfit non è passato inosservato.

Hanno optato per due abiti classici sia Brooklyn che David. Il 43enne insieme alla moglie ha anche i figli Romeo, 17 anni, Cruz, 14, e la piccola Harper, 8.

Alla serata hanno preso parte anche altri volti noti dello show-business internazionale, tra cui Nicole Kidman, con cui i Becks si sono scattati diverse foto postate poi sui social.

Scritto da: la Redazione il 4/9/2019.