David, 44 anni, e Victoria Beckham, 45, sono volati a Miami insieme a tutta la famiglia: la stilista e l'ex giocatore hanno portato in Florida tutti e quattro i figli.

Brooklyn, 20 anni, Romeo, 16, Cruz, 14 e Harper Seven, 7, hanno seguito i due celebri genitori a Miami dove hanno condiviso momenti indimenticabili, come mostrano David e Victoria Beckham sui loro profili social.

David ha così unito l'utile al dilettevole: l'ex calcaitore, infatti, a Miami sta lavorando alla messa a punto della sua nuova squadra di calcio, Club Internacional de Futbol Miami, che nel 2020 parteciperà alla Major League Soccer statunitense.

Non solo lavoro, però. Beckham, infatti, si è divertito un mondo con la moglie e i quattro i figli. L'allegra famigliola si è concessa una gita in barca e un'escursione al Parco Nazionale delle Everglades, famoso per ospitare alligatori e specie in via d'estinzione come tartarughe liuto, pantere della Florida e lamantini dei Caraibi.

"Grazie Miami per questa bellissima settimana", ha scritto David Beckham sui social, aggiungendo che in questi giorni, insieme ai quattro figli e a Victoria, ha fatto il pieno di ricordi speciali ed emozionanti.