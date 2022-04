Davide Silvestri inviterà solo due gieffini al suo matrimonio: ecco chi

Davide Silvestri si sposerà entro l’anno, forse già a luglio. L’attore, che è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, ha rivelato che vorrà presenti alle celebrazioni per il grande giorno solamente due dei suoi ormai ex coinquilini di Cinecittà.

Parlando con il settimanale ‘Chi’ della cerimonia che lo unirà ad Alessia Costantino ha detto: “Svelo che stiamo già organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto già correndo come un matto per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo sarebbe quello di sposarci a luglio. Sarà una cerimonia molto semplice. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì (soprannome di Alessia, ndr) e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax alla cascina La Lodovica a Vimercate. Di certo tra i miei testimoni ci sarà mio cugino Kekko”.

Poi ha aggiunto: “E pensare che prima del GF Vip Lilì ed io non avremmo mai pensato di coltivare con forza questo desiderio. Se tra gli invitati ci saranno degli ex gieffini? Sì inviterò Barù e Katia Ricciarelli, stop. Soltanto loro due. Perché è un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene. Un figlio? Facciamo un passo alla volta. Anche se sogniamo una femminuccia, ma non abbiamo pensato ad un nome. Se invece sarà maschio lo chiameremo Falco senza dubbio”.

Scritto da: la Redazione il 6/4/2022.