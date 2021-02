Dayane Mello dopo le liti alla fine confessa: 'Amo Rosalinda'

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò tengono accesi i riflettori su di loro al GF Vip. Le ‘Rosmello’ intrigano i fan. Dopo le liti, il pesante lancio di accuse tra le due, complice anche la storia della siciliana con Andrea Zenga, arriva un chiarimento, ma alla fine la brasiliana crolla e mentre si sfoga in giardino con Pretelli, piangendo a dirotto, confessa: “Io amo Rosalinda”. E’ dilaniata anche dal dolore per la scomparsa del fratello Lucas e dice: “Voglio morire!”.

La puntata serale di venerdì sera ha lasciato forti strascichi. Dayane non vuole avere più avere nulla a che fare con Rosalinda, ferita. Pure la 28enne è atterrita dalle parole della modella 31enne nei suoi confronti. Eppure durante la serata di sabato in maschera, complice qualche bicchiere di troppo, le due si ritrovano sul divano e parlano a cuore aperto.

“Mi hai umiliata e derisa, non credo di meritarmi questo dopo 5 mesi, è stato brutto e ti mi sei andata contro. Io ci sono, tu fai il tuo gioco, io il mio, ma quando saremo fuori io ci sono, vorrei che tu ti fidassi di me - le sottolinea Rosalinda piangendo - Se non ti ho detto delle cose è perché sto passando un momento difficile, ma non credo di meritarmi quelle cattiverie che hai detto. Per la prima volta nella mia vita sono felice e voglio vivermi questo momento bello anche con te, perché ci tengo. Se vuoi io sono al tuo fianco. Butta giù il muro di difesa che hai, perché accanto hai persone che ti vogliono bene”.

“Quando c’era qualcosa di bello, tu mi hai escluso”, ribatte la Mello. La Cannavò però replica parlando delle nomination: “Se tu sei mia amica, devi accettare anche le mie scelte e non giudicarle”. Dayane la sorprende e dice: “Hai ragione, a me importa la tua felicità”. Rosalinda la invita a dormire nuovamente insieme a lei, la brasiliana sembra acconsentire, tra le lacrime dice di sì.

Dayane però non sta bene. “In questo momento non voglio far parte di questa felicità, non sto bene, non ti potrò dare la giusta energia. Non ci riesco. Siamo in due vagoni che vanno in direzioni diverse: tu vivi l'amore, io vivo la morte. Però io sono felice della tua felicità, te lo meriti. Ti meriti il mondo ma io non sono quello di cui hai bisogno adesso. Mi sento in una via buia”, ammette.

Il suo crollo arriva poco dopo. Rintanata in giardino con Pierpaolo Pretelli, si sfoga. Singhiozzando all’ex velino che si complimenta con lei per la prova di maturità appena data con Rosalinda, confida: “Sì, perché io la amo!”. “Io voglio uscire dal Grande Fratello più felice di come sono entrata, ma ora non riesco a vedere il bello di questi cinque mesi, vedo tutto fuso, voglio morire…”, continua la modella. Verso la Cannavò prova sentimenti fortissimi e contrastanti, che forse vanno al di là della semplice amicizia…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/2/2021.