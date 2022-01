Dayane Mello sul rapporto con Andrea Turino: 'Mi ha chiesto di fidanzarci, ho detto di no, ma...'

Dayane Mello parla per la prima volta del rapporto con Andrea Turino, l’imprenditore campano di 25 anni, migliore amico di Soleil Sorgè, legatissima alla brasiliana. A Verissimo rivela: “Mi ha chiesto di fidanzarci, ma ho detto di no e…”.

La modella e showgirl brasiliana 32enne in tv spiega: “Sto vivendo un momento bello perché oggi non ho bisogno di nessuno per essere felice”. Poi aggiunge: “Fidanzata? Aspetta un attimo…”. E subito prosegue: “Con Andrea ci conosciamo da un anno, ci stiamo frequentando, ma andiamo con calma, non abbiamo fretta”.

La Mello, sorridente e serena, chiarisce ancora: “Non mi ritengo fidanzata, la proposta c'è stata, ma era il 31 dicembre e siccome per me è stato un anno difficile ho detto No, chiedimelo nel nuovo anno. Quindi siccome ancora non ho dato una risposta, per ora manteniamo questa tranquillità”.

Si sente risolta, fiera dei suoi progetti, anche imprenditoriali, che stanno prendendo corpo. Dayane torna anche sulle presunte molestie subite a La Fazenda, il reality brasiliano a cui ha partecipato, da Nego Do Borel: “La verità è che non è mai successo niente, non c’è mai stata una molestia. So che sono stata supportata da tantissime donne, ma non posso dire una cosa falsa. Le persone non hanno capito bene la situazione. Io sono sempre con le donne, ma non posso portare sulle spalle un peso di qualcosa che non è successo. Sto bene con me stessa perché ho detto la verità. Ero estremamente cosciente e sapevo tutto quello che stava succedendo”.

Dayane conclude: “Molte persone che non mi conoscono hanno strumentalizzato questo episodio, questa è la cosa che più mi è dispiaciuta e che mi ha reso triste. Sono a posto con la mia coscienza ed è l’unica cosa che mi interessa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/1/2022.