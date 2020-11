Dayane Mello bacia in bocca Adua: 'Sei bellissima, mi sono innamorata'

Dayane Mello bacia in bocca nuovamente Adua Del Vesco. L’attrice, che ora ha scelto di giocare con il suo vero nome, Rosalinda Cannavò, rimane spiazzata. La modella brasiliana, complice forse qualche bevuta di troppo, la notte di Halloween si dichiara: “Sei bellissima, mi sono innamorata”.

Effusioni bollenti e tantissima complicità. Le ragazze al GF Vip si lasciano andare. Mentre Adua si rilassa su una sdraio in giardino in un momento di relax, Dayane le si avvicina e le fa una confessione che l’altra non si aspetta. "Non lo so, sei tutta perfetta, sei bellissima... Mamma mia! Io mi sa che sono innamorata di te", ammette candida la bella 31enne. L’artista 27enne rimane stupita, ma gli sguardi che si scambia con l’amica sono intensi.

Dayane non torna sui suoi passi e ribadisce le sue affermazioni. "Mi stai mettendo in crisi", replica Rosalinda sorridendole. "Mi sono innamorata di te, che faccio?", le domanda la Mello. La siciliana le chiede se sia l’alcol a farla parlare così. "Certo ma le parole qua hanno un peso, ho paura", le sottolinea la sudamericana. "Io ti voglio più di bene”, le confessa infine Adua.

Il dialogo è intenso. ”Tu per me sei una delle donne italiane più... Sei più bella di Sophia Loren e Monica Bellucci, che per me sono l'icon italiano", continua Dayane Mello. Adua Del Vesco è incredula ma compiaciuta. “Se la donna più bella che ho visto in vita mia, sei troppo bella”, le sottolinea ancora Dayane, che si muove sinuosa su di lei, poi arriva il primo di una serie di baci in bocca che lasciano interdetti tutti, anche gli spettatori.

L’intimità non si ferma. La Mello entra in crisi perché le manca la figlia di sei anni Sofia, Rosalinda non la lascia sola un attimo e le sta accanto, abbracciandola, stringendola a sé, sempre presente, come se fosse la sua fidanzata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/11/2020.