Dayane Mello, body shaming a Ermito? 'Altri 5 chili e...'

Dayane Mello vede Mario Ermito in costume nella Casa del GF Vip e si lascia andare a una battuta infelice: “Altri 5 chili e diventi obeso”. La brasiliana critica il fisico del modello pugliese e finisce al centro della polemica. Sui social il popolo del web si scatena: la sua allusione al peso non piace affatto, l'accusano di body shaming.

“Mario te l’ho detto che se metti su altri 5 chili diventi obeso? Guarda i fianchi e guarda la pancia, ti manca poco per diventare ciccione”, dice Dayane ad Ermito. Scherza, ma sta giocando sul fuoco al reality. Chi guarda non perdona, perché le parole hanno un peso, sempre, soprattutto quando la cassa di risonanza è quella televisiva. Quel che viene detto al GF Vip non passa inosservato e porta a delle conseguenze.

“Dayane prova proprio uno ‘schifo’ per la non magrezza e ha ritto le scatole perché offende chiunque (anche fuori dalla Casa) - scrive un follower su Twitter - Prima con Rosalinda (continua sempre), poi con Giulia (anche qui recidiva), ora con Mario. Grande Fratello vogliamo fare qualcosa o no?”. “Dayane ha veramente stancato con queste battute sul peso, sta superando il limite”, scrive un altro, facendo riferimento nuovamente ad alcune affermazioni fatte pure all’indirizzo della Cannavò e della Salemi, oltre alla battuta su Ermito.

“Perché in puntata non si denuncia anche il body shaming visto che dobbiamo essere sensibili su tutto? Io non posso tollerare questa roba”, lamenta un utente. Finora Alfonso Signorini non ha mai bacchettato la bella 31enne per quel che ha detto a proposito dei fisici degli altri inquilini che le stanno accanto al GF Vip...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/12/2020.