Dayane Mello alla fine crolla nel reality brasiliano: 'Sono fragile, mi umiliano da un mese'

Dayane Mello alla fine crolla nel reality brasiliano e ammette: "Sono fragile, non ero pronta per un altro reality dopo il GF Vip, mi umiliano da un mese”. La modella 32enne mostra il suo disagio a “A Fazenda”, dove ha persino subito le violenze di uno dei compagni di avventura, subito dopo espulso dallo show.

La 32enne ha difficoltà a vivere un’altra esperienza spiata dalle telecamere 24 ore su 24. Si confida con una delle partecipanti, Valentina Francavilla, e rivela: “Non so se ero pronta per fare un altro reality show dopo il Grande Fratello Vip. Mi sento molto fragile in questo momento”. Poi aggiunge: “Quando sono arrivata mi sentivo sola. Nessuno mi ha accolto. Mi sentivo triste. L'unica che mi ha teso una mano sei stata tu. Tu mi sei stata vicino e mi hai fatto sentire la benvenuta”.

Molestata dal cantante Nego Do Borel, squalificato, Dayane è messa a durissima prova. “Mi sento umiliata sin dal primo giorno, non è accettabile”, spiega agli altri compagni di avventura. La Mello percepisce quasi un assedio nei suoi confronti e non ce la fa più a sopportare. Il percorso nel reality "A Fazenda" è diventato quasi una guerra.

Dayane fa riferimento al concorrente Bil Araújo: “Ho sentito Bil dire che domani è guerra. Guarda la mentalità di questa persona. Pensa che questo sia un campo di battaglia anziché un gioco. È davvero un idiota”. E’ sconfortata e non sa quanto potrà durare ancora all’interno del gioco. “Sono un bersaglio dalla prima settimana. Non ce la faccio più, sta diventando insopportabile, è una provocazione continua. Prima lo facevano di nascosto, ora lo fanno apertamente. C'è un atmosfera davvero pesante”, precisa ancora. Forse sarebbe stato meglio non accettare e continuare il suo percorso nello showbiz qui in Italia…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/10/2021.