Dayane Mello, dolce dedica al padre dell’ex Stefano Sala

A quanto pare Dayane Mello ha mantenuto un ottimo rapporto con l’ex “suocero”, ovvero il padre di Stefano Sala, il modello a cui è stata legata per anni e insieme a cui ha una figlia, Sofia, che oggi ha 7 anni. In occasione del compleanno dell’uomo, Attilio Sala, che ha spento 57 candeline, la bellezza brasiliana ha voluto dedicargli tenere parole via social.

Pubblicando una foto in cui Attilio appare con la nipote, la 32enne ex gieffina ha scritto su Instagram: “Sei entrato nella mia vita con quel modo dolce e con quel sorriso sul tuo viso e l’affetto che riempie. Mi hai insegnato il valore della famiglia e dell’unione e dell’amore incondizionato”. “Nonno, padre, amico, una persona dal cuore gigante e un’anima pura. Ti amo con l’amore che una figlia ha per un padre, ti amo come il miglior essere umano e nonno che Sofia potesse avere. Che Dio possa illuminarti ogni giorno di più”, ha poi aggiunto.

Se la relazione tra Dayane e Stefano è finita ormai da anni, da qualche mese la Mello ha ritrovato l’amore grazie all’imprenditore partenopeo Andre Turino. A presentarglielo è stata la sua amica Soleil Sorge, attualmente uno dei concorrenti più chiacchierati dell’edizione in corso del ‘Grande Fratello Vip’.

Scritto da: la Redazione il 25/1/2022.