Dayane Mello dopo il GF Vip torna a fare la mamma a tempo pieno. Sul social la modella brasiliana pubblica le prime foto con Sofia, la figlia di 6 anni avuta dall’ex Stefano Sala. Ieri sera, durante la finale del reality show, ha riabbracciato la sua piccola dopo quasi sei mesi: la gioia è stata incontenibile.

Dayane è rimasta al GF Vip nonostante tutto: anche la morte del fratello Lucas non le ha fatto cambiare idea. La 32enne ha deciso di affrontare il lutto nella Casa, con quella che al momento era la sua famiglia. La figlia, però, le è mancata ogni giorno di più. Grazie ai suoi ex suoceri, Attilio e Monica, i genitori di Sala, ha potuto incontrarla in diretta tv, tra lacrime ed emozione.

Dopo la puntata finale del GF Vip e la conseguente cena in hotel per tutti i ‘vipponi’, la Mello e Sofia hanno dormito strette l’una all’altra nella stanza dell’albergo romano dove alloggiavano tutti i concorrenti. Poi, stamani, le due sono andate alla stazione Termini. Con loro anche i nonni della bimba. Sono salite sul treno, lo stesso pure di Cristiano Malgioglio, che ha eletto Dayane la sua preferita e che le ha già offerto di essere protagonista del videoclip del suo prossimo singolo.

Dayane Mello si gode Sofia e la tiene stretta a sé: non vuole separarsi mai più per tutto questo tempo dalla figlia. Con Stefano è finita da tempo, Sala è sposato ora con la modella Dasha Dereviankina da cui a giugno scorso ha avuto anche un figlio, Damian. Pure se l’amore è evaporato, la famiglia allargata accoglie comunque la brasiliana e la fa sentire parte integrante. Tutto per amore della piccolina, che è splendida con i suoi occhi blu cielo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/3/2021.