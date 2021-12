Dayane Mello è stata eliminata da La Fazenda. Dopo le molestie sessuali e il bullismo vissuto al reality in Brasile il suo staff dovrebbe esultare, invece pubblica uno strano post.

La modella 32enne è stata ‘fatta fuori’ con il 27 per cento dei voti, finalmente è libera: prima non poteva lasciare il programma a causa di una penale di oltre 18mila euro. In tanti si erano schierati al suo fianco, chiedendo che venisse tutelata mentre stava vivendo un’esperienza da incubo. Erano intervenute dall’Italia persino Le Iene per far luce su quel che stava accadendo a Dayane a La Fazenda. Adesso è tutto finito. Ma le parole del suo staff lasciano alquanto interdetti.

La Mello può tornare in Italia dalla figlia Sofia, 7 anni, avuta dall’ex Stefano Sala, riprendere in mano i suoi impegni imprenditoriali, cercare posto in tv. Tutti dovrebbero gioire per la sua eliminazione. Lo staff però scrive: “Intensità! L’intensità è tutto ciò che descrive il suo percorso dentro a La Fazenda. Ricordiamo molto bene il suo ultimo saluto prima dell’ingresso. La nostalgia è immensa, ci consuma in modo gigantesco. In questo video, volevamo mettere tutti i tuoi momenti migliori e più grandi all’interno della casa di questo reality, in particolare i suoi legami, i suoi partner e tutto l’amore che è stato costruito in questi mesi”.

E ancora: “Ogni giorno cresce solo l’orgoglio di aver visto Dayane donna, ragazza, madre e tutte le altre cose buone che ha fatto. La sua fedeltà ci ha fatto capire quanto sarà dalla parte di chi ha bisogno di una mano, di un consiglio, di un abbraccio e di quella compagnia che scalda l’anima. Grazie per aver seguito il tuo cuore, il tuo intuito e ciò in cui credi. Ti amiamo, Dayane Mello!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/12/2021.