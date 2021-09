Dayane Mello, espulso il concorrente accusato di averla violentata: ecco cosa sta succedendo

Alla fine la produzione del reality brasiliano ‘A Fazenda’ ha espulso Nego do Borel, il cantante accusato da qualcuno di aver imposto a Dayane Mello un rapporto sessuale non consenziente. Qualche giorno fa infatti, dopo una serata ad alto tasso alcolico, i due sono finiti a dormire insieme. La modella 32enne era però visibilmente alterata dalla grande quantità di alcol ingerito (mentre lui appariva molto più cosciente). Il giorno dopo si sarebbe alzata dal letto senza pantaloni del pigiama e sarebbe stato ritrovato anche un preservativo.

La questione è letteralmente esplosa. Fan brasiliani e italiani della Mello sono insorti e la produzione ha dovuto prendere provvedimenti, allontanando l’artista dal reality. Dayane ad oggi non è però ancora stata informata in maniera chiara su quanto sembra essere accaduto.

Durante l’episodio incriminato le telecamere hanno registrato più volte la voce di Dayane che chiedeva a Nego di smetterla. “Basta”, sussurra in più occasioni. Ad un certo punto dice anche: “Non posso, ho una figlia”. La figlia a cui fa riferimento è Sofia Sala, avuta con l’ex Stefano Sala nel 2014.

Sarebbe stato intrapreso anche un procedimento legale, ma al momento Dayane è rimasta in gioco. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità. Fatto sta che quanto successo, ovvero quella che sembra essere stata una vera e propria violenza sessuale, sta facendo molto discutere. Sul banco degli imputati oltre a do Borel c’è la stessa produzione del programma, accusata da qualcuno di non aver tutelato l’ex gieffina vip.

