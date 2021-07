Dayane Mello è fidanzata? La bella 32enne, ex gieffina vip, nelle sue IG Stories e si fa vedere in intimità con lo stesso ragazzo con cui era già stata paparazzata a fine maggio, durante un weekend trascorso sullo yacht a largo della Costiera Amalfitana. La nuova fiamma della modella brasiliana sarebbe Andrea Turino, giovane imprenditore casertano. I due si trovano in vacanza a Mykonos insieme a Soleil Sorgé, ormai vicinissima a Dayane, e ad altri amici.

L’isola della Grecia, con la sua atmosfera unica e speciale, li rende euforici. Dayane e Andrea starebbero, stando non solo ai gossip, ma pure ai filmati condivisi dalla Mello, dando sfogo alla loro passione appena nata. Con la mora c’è anche la figlia avuta da Stefano Sala, la piccola Sofia, 7 anni.

Dayane Mello per la prima volta si lascia ammirare su Instagram mentre regala il buongiorno a Turino, seduta sulle sue gambe, lo guarda intensamente e gli accarezza il volto.

Andrea Turino fa parte del gruppo di amici di Soleil, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Al suo fianco Dayane avrebbe ritrovato il sorriso, dopo la devastante perdita del fratello Lucas mentre partecipava al Grande Fratello Vip e alla recente morte della mamma, sconfitta dal cancro.

A Chi la mora aveva detto a proposito del legame affettivo che sembrava appena nato con l’imprenditore: “Non so se il cuore ha ripreso a battere o se questi sono momenti che vanno vissuti. Io per star bene devo avere i mattoni sotto i piedi, le basi. Ho bisogno di qualcuno che costruisca una casa protettiva sotto di me. Ho bisogno di un uomo”. Forse ha trovato la sua anima gemella.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/7/2021.