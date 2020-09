Dayane Mello al GF Vip ammette: 'Quando c'è Mario Balotelli mi batte il cuore'

Carolyn Smith ha perso 12 chili

Alla vigilia della nuova edizione di Ballando con le Stelle – in partenza sabato 19 settembre 2020 – Carolyn Smith è più in forma che mai. La giurata è dimagrita: durante la quarantena forzata ha perso ben dodici chili. È stata la diretta interessata a parlarne nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 17 settembre 2020. La 59enne ha approfittato del lockdown per mangiare sano e in orari fissi. Una regolarità alquanto impossibile quando si è sempre in giro tra spettacoli ed eventi vari. Carolyn ha inoltre seguito una dieta messa a punto dalla sua nutrizionista di fiducia...

