Dayane Mello lancia in cielo la lanterna: il toccante addio al fratello Lucas

Dayane Mello lancia in cielo una lanterna volante e dà un toccante addio al fratello Lucas, deceduto tragicamente nella serata di martedì 2 febbraio in un incidente automobilistico in Brasile. Era giovanissimo: a marzo avrebbe compiuto 27 anni. Nella Casa del GF Vip va in scena un momento davvero emozionante che coinvolge tutti gli inquilini, ora stretti intorno alla modella 31enne.

Dayane ha chiesto agli autori del reality show di poter avere una lanterna da far volare in cielo appena fosse arrivata la sera. Scossa, distrutta, devastata dal terribile lutto, ricorda Lucas. Viene accontentata e con gli altri concorrenti in giardino saluta per sempre il fratello.

La Mello e i suoi compagni accendono la lanterna cinese a forma di cuore poi l’aiutano a volare in cielo. Quando prende quota e va in alto, applaudono. Sono commossi, hanno le lacrime agli occhi. “Ciao Lucas!”, dicono mentre applaudono. “Adesso sei un angelo!”, aggiungono. Dayane la guarda in alto scomparire pian, piano. Il suo cuore è in frantumi: non di aspettata una simile tragedia.

“Quello che avevo con Lucas era un rapporto diverso da quello che ho con Juliano”, ha spiegato Dayane nel corso della giornata agli altri concorrenti. “Lucas era un ragazzo perbene. Amava i suoi amici e ha cercato di giocare a football. Era molto cucciolo, il nostro cucciolo. Da piccolo gli cambiavamo il pannolino”, ha aggiunto.

I due avevano lo stesso padre, ma una madre diversa. “Mi dispiace per mio padre e sua moglie che staranno soffrendo tantissimo, ma io non posso andare da loro…”, ha detto accorata la Mello.

