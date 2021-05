Dayane Mello, dopo la morte del fratello, un'altra tragedia: 'Mia madre ha il cancro'

Dayane Mello dopo la morte del fratello Lucas, vissuta mentre era nella Casa del GF Vip, in queste ore è colpita da un’altra tragedia. “Mia madre ha il cancro”, rivela la modella brasiliana in un lungo post nelle sue IG Stories.

Oggi, 25 maggio, è il compleanno della sua mamma e del suo papà. La 32enne dedica belle parole ai genitori, anche alla donna con cui, nonostante l’infanzia dolorosa, vorrebbe riallacciare i rapporti: le due non si parlano da anni. L'ha rivista in un videomessaggio mentre era al reality.

“Oggi è un giorno speciale, non è il mio compleanno ma è il compleanno delle due persone più importanti per me, le due persone che mi hanno dato la vita, che mi hanno portato in questo mondo, mio padre e mia madre”, fa sapere Dayane.

“Sono qui e non parte di questo amore incondizionato e oggi voglio celebrare questo giorno benedetto. Oggi dovrei celebrare il compleanno del mio amato padre, ma io voglio festeggiare lei, per mia madre, questa donna che mi ha dato la vita, mi ha messo al mondo, ma che oggi purtroppo incontra questa malattia crudele: il cancro”, rivela la Mello.

“Vorrei essere davvero in grado di aiutarla”, sottolinea. E’ scossa, devastata e addolorata dalla brutta notizia ricevuta. I fan le stanno accanto e le fanno forza: è un momento difficile per la mora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/5/2021.