Dayane Mello non riesce a superare la morte del fratello: 'Sono in terapia'

Dayane Mello non riesce a superare la morte del fratello Lucas. “Sono in terapia”, confessa a Chi che l’ha sorpresa a largo di Capri, su un mega yacht, mentre si scambiava baci e abbracci con Andrea, un giovane imprenditore, e l’ha paparazzata.

“Lei sa che cos’è la pazzia? Con la mente non si può scherzare. Ognuno sui social mostra la parte finta, fake della propria vita. Voi vedete che sorrido, che sto bene, in realtà dentro ho un dolore che non si può spiegare. Adesso sono in cura da una terapeuta del dolore”, svela la modella brasiliana al settimanale.

“Dopo la morte di mio fratello Lucas, notizia che ho appreso mentre ero nella Casa (del Grande Fratello Vip, ndr) si sono rotti i cocci di casa mia. E’ crollato tutto. Mio padre non sta bene fisicamente, mio fratello Juliano non riesce più ad andare a lavorare perché il negozio di parrucchiere che abbiamo, era quello dove lavorava anche Lucas. Il solo ricordo fa stare male Juliano. E io? Sono in Italia, lontana, posso solo aiutare e soffrire. Questo weekend la mia dottoressa mi ha detto: ‘Parti e rilassati’. Eccomi qui. Di quello che pensa la gente, onestamente poco mi importa”, aggiunge la 32enne.

Dayane cerca di metabolizzare lavorando a più non posso. La pandemia rende tutto complicato, volare in Brasile è quasi impossibile. “Quindi ho iniziato a fare l’accumulatrice seriale di lavori per portare a casa i soldi per me e per la mia famiglia lì. Sento un peso enorme sulle spalle. Questo peso non è più solo responsabilità, ma anche il panico e il panico ti fa impazzire”, spiega. Stava per scoppiare, così è partita per il mare con Soleil Sorgé e altri amici.

Quando le si domanda di questo Andrea, la Mello dice: “Non so se il mio cuore ha ripreso a battere o se questi sono momenti che vanno vissuti. Io, per stare bene, ho bisogno di avere mattoni sotto i piedi, le basi. Ho bisogno di qualcuno che costruisca una casa protettiva per me. Ho bisogno di un uomo. Questa mini vacanza è la mia fuga dalla realtà. Il futuro non lo conosco. Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse così, sarei felice”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/5/2021.