La trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip è tutta dedicata a Dayane Mello e al suo lutto. Alfonso Signorini, Antonella Elia, Pupo e tutti i concorrenti sono vestiti di nero. La tragica scomparsa di Lucas Mello, il fratello 26enne della modella brasiliana ha sconvolto tutti. Dayane però ha deciso di restare nella casa almeno al momento e la produzione del reality ha voluto affrontare questo dolore insieme al pubblico.

Alfonso Signorini ha ripercorso gli ultimi giorni della Mello. La chiamata in confessionale, lo shock e la decisione di rientrare. Tutti i concorrenti si sono stretti accanto alla modella 31enne, ma qualcuno ha storto il naso. Ha senso continuare il gioco? Perchè Dayane non è uscita? Signorini ha chiesto di rispettare la decisione della concorrente ed è andato in prima persona ad abbracciarla ribadendole di fare la cosa che la faceva stare meglio. E’ stata Dayane a spiegare in puntata le motivazioni della sua scelta.

La modella non può tornare in Brasile per la situazione sanitaria mondiale, in Italia ha solo la sua bimba Sofia, 6 anni, che vive con l’ex compagno Stefano Sala, la moglie Dasha Dereviankina e i nonni paterni. La Mello non ha voluto coinvolgere la bimba nel suo dolore: ''Cinque anni ha vissuto una situazione simile, so quanto lei ha sofferto vedendo la mamma che non sorride. Non è questo il momento di fingere di stare bene, io non le mento mai. Le ho detto quello che è successo. E poi ho deciso questo anche per Lucas perché lui era molto felice di questo Grande Fratello e voleva che io rimanessi qui.’’

Alfonso ha aggiunto che la modella ha scelto restare con i suoi compagn nonostante il momento anche per rimanere in quel ''nido, simile a una famiglia che si è venuta a creare nella Casa’’. Poi per lei l'abbraccio della suocera, la signora Simona.

Dopo tanta commozione si è tornati a giocare tra nomination, sorprese ed emozioni. Il pubblico dovrà scegliere chi salvare tra Alda D’Eusanio e Samanta De Grenet. Chissà se Dayane resterà della sua decisione…

Scritto da: La Redazione il 6/2/2021.