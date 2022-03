Dayane Mello ricorda Lucas, il fratello morto, nel giorno del suo compleanno: oggi avrebbe compiuto 28 anni

Dayane Mello continua ad avere un abisso nel suo cuore, Lucas le manca enormemente. La modella brasiliana 33enne ricorda il fratello morto nel giorno del suo compleanno: oggi, mercoledì 9 marzo, avrebbe compiuto 28 anni. Purtroppo il destino, beffardo, gli ha scippato la propria vita: Lucas è deceduto a causa di un grave incidente automobilistico il 2 febbraio 2021, Dayane era nella Casa del GF Vip ed è lì che ha vissuto con angoscia il suo devastante lutto.

Lucas Mello era il fratello più piccolo di Dayane Mello: i due avevano lo stesso padre, ma madri diverse. Era nato come lei a Jonville, nello Stato di Santa Caterina in Brasile. Con Juliano, l’altro fratello, si stava organizzando per poter raggiungere la sorella in Italia appena lo avrebbe permesso la pandemia. “Avevano fatto il passaporto entrambi per farmi una sorpresa, volevano venire a trovarmi quando sarebbe finito il Covid”, aveva raccontato la modella.

“Quello che avevo con Lucas era un rapporto diverso da quello che ho con Juliano. Lucas era un ragazzo perbene. Amava i suoi amici e ha cercato di giocare a football. Era molto cucciolo, il nostro cucciolo. Da piccolo gli cambiavamo il pannolino”, aveva anche raccontato.

Non può dimenticare. Dayane lo ricorda e mostra ai fan la tomba del ragazzo, ispirata a un campo di calcio, lo sport che amava. Fa vedere anche i tatuaggi che in famiglia sono stati fatti dopo la sua morte, dedicati a lui, come quello del suo papà. Fa vedere Lucas in alcune foto che conserva gelosamente, dove c’è anche la sua adorabile figlia, Sofia, nata dalla relazione con l’ex Stefano Sala.

“Tutti i nostri giorni vicini saranno eterni - scrive Dayane al fratello - Ti amo e ti ringrazio per essere esistito nella mia vita. Sono eternamente grata di aver trascorso il tempo con te. Scoprire il valore della purezza dell’essere umano che eri. Spero che tu possa sentire tutto l’amore che ho dentro il mio cuore, mio eterno ‘bebè’”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/3/2022.