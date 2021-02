Dayane Mello rivela alla figlia la morte dello zio: ecco cosa le ha detto

Dayane Mello rivela alla figlia la morte dello zio Lucas. Parla al telefono con Sofia, 6 anni, avuta nel 2014 dall’ex compagno Stefano Sala. La modella racconta il dialogo con la piccola e rivela un particolare che, in un momento così triste della sua vita, l’ha letteralmente sconvolta.

Dopo aver saputo della morte del fratello Dayane ha avuto il permesso dagli autori del GF Vip di sentire i suoi affetti più cari: è un momento doloroso e il lutto è arrivato inaspettato e devastante. La 31enne brasiliana in Casa agli altri concorrenti del reality parla della telefonata con la figlia.

VIDEO

“Le ho detto: ‘Lucas è andato in cielo, ha fatto un incidente in macchina’”, confida Dayane agli altri. Poi confessa di essere sbalordita per un disegno realizzato dalla bimba oggi, prima che sapesse della morte dello zio: “Lei ha fatto un disegno, ci siamo io e lei e sopra di noi c’è un angelo che vola. Quando Stefano (Sala, ndr) e la famiglia lo hanno visto erano scioccati perché lei non sapeva niente”.

La Mello è assolutamente spiazzata dal sesto senso della sua bambina. Lo trova inspiegabile. Ci riflette su e cerca di farsi forza.“E’ tutto connesso. Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché è solo un passaggio”, sottolinea ai compagni che le rimangono accanto e cercano di inondarla di calore. Da quando hanno saputo della tragedia che l’ha colpita non l’hanno lasciata un istante da sola.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/2/2021.