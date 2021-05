Dayane Mello e Rosalinda Cannavò  insieme dopo il terribile secondo lutto della brasiliana: guarda

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco, sono di nuovo insieme, strette l’una all’altra, dopo il secondo terribile lutto della brasiliana. Le Rosmello si riuniscono per un progetto insieme a sole 24 ore dalla morte della mamma della modella 32enne, deceduta per un cancro che non le ha dato scampo. Si abbracciano strette e fanno sognare i fan. “Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre con te”, scrive Dayane. Gli ultimi dissapori nati nella Casa del GF Vip, quelli che parevano averle allontanate, sono alle spalle.

Dayane e Rosalinda ritrovano la sintonia e l’affinità che le hanno rese complici e affiatate, come una vera e propria coppia, al reality show. La Mello desidera l’amica vicina: ha pianto la morte del fratello Lucas, ora è addolorata per quella della madre Ivone Dos Santos a cui avrebbe voluto aprire nuovamente il suo cuore. Non c’è stato tempo…

La Mello e la Cannavò posano per uno shooting che la modella aveva programmato insieme all’attrice 28enne. Il servizio fotografico con Francesco Chiappetta a Milano non salta. E’ anzi provvidenziale riunirsi alla siciliana: con lei al suo fianco il suo dolore sembra affievolirsi.

Insieme a loro c’è anche la figlia che Dayane ha avuto dall’ex compagno Stefano Sala, Sophie, 7 anni. Pure la bambina sembra legatissima a Rosy. “Lei è stata sempre con me nei miei momenti di dolore e non poteva esserci persona migliore per essere con me in questo momento di vittoria e conquista”, scrive la Mello, facendo riferimento alla Cannavò.

E aggiunge: “La nostra amicizia, il nostro amore, possiamo definirlo in modi infiniti perché non abbiamo bisogno di etichette, ha sempre avuto complicità, l'una è sempre stata il sostegno dell'altra. Nella stanza dei provini, quando ti ho visto, sapevo che sarebbe durata per sempre. Saremo sempre qui l'una per l'altra e non c'è niente di più concreto e certo della nostra complicità. Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre qui per te. Ti amo”.

Gli altri gieffini esultano. "Amori miei. Vi voglio tanto bene. Stupende", scrive Patrizia De Blanck. Samantha De Grenet commenta: "Oh, finalmente di nuovo vicine anche se in realtà lo siete sempre state". Giacomo Urtis manda emoticon entusiaste. "Rosmello del mio cuor", sottolinea Guenda Goria.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/5/2021.