Dayane Mello attratta da Signorini: 'Mi arrapa'

Dayane Mello è attratta da Signorini. La modella brasiliana ammette il suo debole per Alfonso mentre è a tavola con gli altri inquilini della Casa. “Mi arrapa”, dice a Tommaso Zorzi e il resto della compagnia. La sua dichiarazione inaspettata lascia tutti senza parole.

La bella 31enne al reality vive giorni complicati dopo la perdita del fratello minore Lucas, ma trova anche il tempo per sorridere e confessare, senza troppi fronzoli, in modo schietto e chiaro, come è solita fare lei, che Signorini le piace moltissimo e stavolta non si riferisce solo al lato umano del giornalista e conduttore….

Dayane elogia Alfonso Signorini: “E’ interessante e intrigante”. Tommaso Zorzi le domanda se sia veramente attratta: “Ti arrapa?”. La Mello replica: “Sì, mi arrapa!”.

“Ma ho sentito bene?”, esclama Rosalinda Cannavò dopo aver udito da lontano le parole della sua amica. “E’ bello, mi piace. E’ elegante, è sexy”, continua la modella. E aggiunge: “A volte sai cos’è strano? Sai quando trovi un uomo che ti piace che abbassi lo sguardo, che ti piace… Io con lui ho sempre questa cosa. Un po’ mi imbarazza”. Il popolo dei social impazzisce alle sue parole. Al GF Vip rimangono, invece, un po’ interdetti.

