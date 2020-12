Dayane Mello racconta la sorpresa romantica di Balotelli

Dayane Mello si confida con Cristiano Malgioglio al GF Vip. La modella brasiliana racconta al famoso paroliere la sorpresa romantica di Balotelli, svela un lato inedito del calciatore, ora approdato al Monza, in serie B. E’ rimasta molto legata allo sportivo 31enne. Stando alle sue parole, i due si sarebbero continuati a frequentare fino a 5 mesi fa…

Malgioglio gli domanda di Mario Balotelli, Dayane sottolinea quanto si vogliano bene e svela: “Ha fatto tante cose belle per me. Mi ha fatto trovare 100 rose nella macchina e ha chiuso tutto un ristorante per noi”. Cristiano è incredulo. “Sì, abbiamo cenato in un tavolo in mezzo al ristorante a Milano - precisa ancora la bella 31enne - Era il nostro terzo o quarto incontro, lui è molto romantico, un vero romanticone”. “Che invidia! Beata te!”, le sottolinea l’artista.

Si sono conosciuti 10 anni fa, ma la Mello e Balotelli si sarebbero continuati a frequentare, a intermittenza, fino alla scorsa estate. “Ho avuto una storia con Mario per tre mesi, poi sono andata a Manchester. Poi ci siamo visti quando è finita la storia con il padre di mia figlia, e ancora cinque mesi fa. Ogni anno in qualche periodo della mia vita ci siamo visti, in questi dieci anni ci siamo sempre visti. Ci siamo visti in amicizia, amore, a volte solo per guardarci e fare due chiacchiere. E' un ragazzo molto speciale, mi vuole bene”, svela Dayane.

Malgy le domanda cosa pensi della frase volgare e sessista rivolta a lei pronunciata dal bomber nella Casa, quando è andato a trovare il fratello Enock e che ha fatto molto scalpore. “Tante cose in italiano non le capisco. Ero talmente concentrata a vederlo che non mi ricordo”, si giustifica la Mello. Poi spiega anche perché sia sempre sulla difensiva con gli altri: “Nella vita ho avuto talmente tante disillusioni che oggi devo proteggermi. Ho bisogno di un uomo che mi faccia sentire importante, speciale, che mi gasi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2020.