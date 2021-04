Dayane Mello sfoggia orgogliosa il nuovo tatuaggio dedicato al fratello morto e fatto circa una settimana fa. Sul social, nelle sue IG Stories, lo fa vedere: è il suo modo per averlo sempre accanto, come fosse il suo angelo custode.

Lucas è scomparso tragicamente la notte del 2 febbraio. L’incidente d’auto che lo ha visto coinvolto è accaduto in Brasile, dove è nata la modella 32enne. L’ex compagna di Stefano Sala, in quei giorni rinchiusa nella Casa del GF Vip, pur rimanendo sconvolta per la grave perdita, ha deciso di rimanere al reality, impossibilitata a raggiungere in breve il suo paese natale causa pandemia. Ha vissuto il drammatico lutto supportata dagli altri concorrenti dello show.

Aveva annunciato ai follower che avrebbe dedicato un tattoo al fratello morto e così ha fatto. Anzi i tatuaggi in realtà sono due. Dayane su un braccio, al suo interno, ha voluto ci fosse scritto il nome del ragazzo, Lucas.

Sull’altro braccio, più o meno nello stesso punto, si è anche tatuata le coordinate della stella dedicata a suo fratello dai fan.

Pure Juliano, l’altro fratello di Dayane Mello, e il loro padre di recente avevano mostrato un tattoo dedicato a Lucas, morto sette giorni prima di compiere appena 27 anni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/4/2021.