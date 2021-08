Dayane Mello dopo 1 anno e due lutti gravissimi torna in Brasile dalla famiglia

Dayane Mello dopo 1 anno, forse più, e due lutti gravissimi, la morte del fratello Lucas e quella della mamma, torna in Brasile dalla sua famiglia. La modella 32enne riabbraccia il fratello Juliano e il papà. A causa della pandemia era rimasta lontana dalla sua terra natale anche dopo il GF Vip.

Dayane vola in Brasile e ritrova i suoi affetti più cari. Qualche settimana fa via social aveva fatto sapere ai fan di aver acquistato una casa immersa nel verde per la sua famiglia, realizzando finalmente un sogno.

In quella casa aveva vissuto il fratello tragicamente morto in un incidente stradale mentre lei era rinchiusa nella Casa di Cinecittà, al reality che le ha regalato tanta notorietà e le ha pure fatto da coperta di Linus in un momento tanto doloroso della sua esistenza.

“Questo era il posto preferito di Lucas dove ha vissuto per un anno. Sono riuscita a comprare questa casa per la mia famiglia, esattamente questo era il sogno di mio padre quando ero piccola. Sono così felice di aver realizzato il loro sogno e di avere un piccolo posto per me in Brasile. Il motivo più grande per essere lì adesso”, aveva scritto su Instagram.

Ora Dayane si sente felice. Ama Juliano, che tanti hanno imparato a conoscere proprio durante i collegamenti dal Brasile al GF Vip. Adora starsene sotto il sole insieme a lui. Bella, sorridente, ritrova la sua terra d’origine, quella che con tutte le contraddizioni, le difficoltà di un’infanzia complicata, l’ha resa quella che è. Finalmente è a casa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/8/2021.