Dayane Mello distrutta partecipa a distanza alla veglia del fratello e intanto i fan...

Dayane Mello distrutta dal dolore partecipa a distanza alla veglia funebre del fratello Lucas, morto il 2 febbraio in un pauroso incidente automobilistico. La modella in videochiamata con la famiglia in Brasile assiste da lontano e piange disperata. Parla anche con il papà. Al GF Vip, dove ha deciso di rimanere fino alla finale, piange. La modella 31enne si commuove moltissimo quando un aereo sorvola la Casa. I fan si stringono intorno a lei: in un messaggio le fanno sapere che le sono molto vicini.

Dayane e la sua famiglia sembrano essere al centro del mondo in questo momento: manifestazioni di sostegno arrivano da ogni parte del pianeta. Il brasiliano Globo rivela che nella casa dei parenti della modella sono arrivate moltissime composizioni floreali in onore di Lucas. La Mello è informata di ogni cosa. Guarda la veglia del fratello scomparso a soli 26 anni, parla con Juliano, il fratello maggiore a cui è attaccatissima, e anche con il padre: cerca di confortarlo nonostante sia a chilometri e chilometri di distanza.

Quando le hanno comunicato la tragedia che l’ha colpita, tra le lacrime in Confessionale ha detto: “Me lo sentivo, perché l’ho sognato proprio questa notte. Ho sognato che andavamo in bicicletta, che eravamo felici. Abbiamo vissuto un momento nostro, eravamo molto felici insieme. Chi lo sa se il suo ultimo pensiero non sono stata io”.

E ancora: “Questa notte alle tre del mattino l’ho sognato ed era stupendo perché ridevamo, ci divertivamo. Mi prendevo cura di lui. L’ho amato tantissimo perché era il cucciolo della nostra casa, da bambino gli cambiavo il pannolino”.

Non è facile, ma la vita va avanti. Ogni istante, però, Dayane ricorda Lucas e si commuove fortemente assistendo al gesto di tutti i fan del reality: fanno volare sulla Casa un aereo con un messaggio per lei. “Dayane stretti a te, siamo al tuo fianco. Tutti i fan”, c'è scritto. La bella 31enne scoppia a piangere e abbraccia l’amica Rosalinda e tutti gli altri gieffini.

"Grazie, vi amo”, sussurra tra le lacrime Dayane. I concorrenti applaudono. "Grazie davvero, è stato stupendo”, ripete emozionata la Mello.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/2/2021.