Dayane Mello e tantissimi altri vip: tutti alle nozze di Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino a Bracciano

Dayane Mello non ha contenuto affatto la sua gioia. La brasiliana è subito parsa euforica ed emozionata per le nozze di Carlotta Dell’Isola, che finalmente ha sposato Nello Sorrentino. La modella 33enne è stata scelta come damigella insieme a Sonia Lorenzini: le due sono diventate amiche della romana dentro la Casa del GF Vip lo scorso anno. Ai fiori d’arancio la 28enne e il fidanzato, ex volti di Temptation Island, hanno invitato tantissimi altri vip a cui la ragazza originaria di Anzio è rimasta assai legata dopo aver partecipato al reality show condotto da Alfonso Signorini.

E’ stato un matrimonio in grande stile. Carlotta e Nello hanno detto di sì sabato 28 maggio a Bracciano, al Castello Orini Odescalchi. Tra gli ospiti moltissimi ex compagni d’avventura sia dello show estivo firmato da Maria De Filippi che del Grande Fratello Vip. Samantha De Grenet, Matilde Brandi, Cecilia Capriotti, Federico Fashion Style, Giacomo Urtis e Serena Spena non hanno voluto mancare.

Ai fiori d’arancio pure Valerio Scanu e Andrea Sannino che hanno intrattenuto tutti con la loro musica e hanno regalato emozioni forti alla coppia.

Dayane durante la cerimonia non è riuscita a trattenere le lacrime, così come pure la Lorenzini che ha poi raccontato sul social: “E’ stato un matrimonio letteralmente da favola. Mi emoziono sempre, sono di certo parecchio sensibile, ho provato un po’ di invidia devo ammetterlo, ma di quella sana nel vedere così tanto amore attorno a me, perché si, quella di Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino è una gran bella storia d’amore che ieri ha fatto scaldare i cuori di tutti i presenti”. Pure lei, ex tronista di Uomini e Donne, desidera sposarsi presto.

Il sì si è svolto sul prato vista lago: tutto è stato addobbato con magnifiche rose bianche. Abito lilla per le damigelle e grande eleganza per tutti.

Il ricevimento, invece, è stato all’interno del castello: brindisi, divertimento e balli fino a notte fonda, per la felicità di ognuno dei presenti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/5/2022.