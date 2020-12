De Grenet furiosa con la Orlando: 'E' psicopatica, la smetta'

Samantha De Grenet si scaglia contro Stefania Orlando al GF Vip. Le vecchie ruggini vengono a galla. “E’ psicopatica, la smetta”, dice sfogandosi con altri inquilini che poco prima hanno assistito a un litigio nato per una teglia.

Non c’è simpatia tra le due, è palpabile. Fin dall’ingresso nella Casa si sono date addosso. La De Grenet la scorsa puntata del serale del reality non ha dato l’immunità alla Orlando e ha motivato con parole che non sono piaciute alla showgirl 53enne: “Diamo spazio ai giovani”. Stefania se l’è legata al dito e ieri sera l’ha nominata proprio per questo. Samantha, di rimando, ha fatto lo stesso. Così il dissidio è aumentato in modo esponenziale.

Ora arriva la lite per una teglia. La Orlando chiede alla De Grenet di non utilizzare le teglie come scola acqua, dovendole usare per cucinare. I toni si scaldano e la 50enne replica a brutto muso. “Non ci senti se continui a dire sempre ‘sta stronz*ta”, attacca Stefania. “Che chic! Attenta alla corona che ti è caduta”, ribatte la mora. “Non ti preoccupare, amore. Tu invece abbassa un po’ la cresta perché mi pare che sei entrata anche un po’ troppo”, controbatte la bionda.

Non finisce qui. La De Grenet sembra già al limite. In giardino si sfoga e punta il dito contro la Orlando con parole durissime: “Non mi va di essere presa per il c*lo, perché se lei sta giocando io non sto giocando. Io ho mio figlio che mi guarda a casa. Quindi se tu vuoi fare i giochetti del ca*zo te li fai da sola, non mi metti in mezzo a me. Essere attaccata da una psicopatica sul niente o su quello che non esiste, non mi sta bene. Su cose che poi non ho fatto. Ma mi puoi fare la palla sulla teglia? Ti serve la teglia? Si mettono a posto le cose, le asciughi, se proprio sei così pulita gli dai un’altra lavata e la teglia è pronta. Ma si può fare sta scena? La prima cosa che le ho detto è che io ho questo metodo, fino a quando lo faccio io lo faccio a modo mio”.

Stefania Orlando invece si trucca e poi va in Confessionale: probabilmente per esplodere di rabbia, chissà...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/12/2020.