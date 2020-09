A Venezia 77 la seconda serata si illumina, arriva la carica delle bellissime: De Lellis, Rodriguez e Ghena sfilano sul red carpet della Mostra del Cinema e catturano gli obiettivi dei fotografi presenti con i loro super look.

Giulia De Lellis è sognante con l’abito tutto tulle con coda, corto sul davanti e con lo strascico dietro, firmato da Belfiori Couture. I capelli li tira su e mostra con eleganza gli splendidi gioielli griffati Salvini.

VIDEO

Fa le prove da sposa, ora che è nuovamente single. L’influencer 24enne si diverte un mondo sul tappeto rosso. Ai piedi calza magnifici sandali di Le Silla con il tacco vertiginoso, ma per la moretta non c’è alcun problema.

Georgina Rodriguez, che arriva in Laguna con un completo giacca e pantaloni, per il red carpet opta per un abito a sirena aderente color crema e con spacco vertiginoso griffato Pronovias.

La compagna di Cristiano Ronaldo, per molti prossima alle nozze con il campione della Juve, lascia i capelli sciolti. La spagnola 26enne li porta con la riga in mezzo. Il suo decoltè esplosivo seduce e cattura gli sguardi di tutti.

Madalina Ghenea sceglie il rosso. Anche per l’attrice rumena 32enne spacco inguinale e scollatura, illuminata dai preziosissimi gioielli Damiani, una collana e un anello coordinati con la sua mise.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/9/2020.