Delia Duran e Alex Belli genitori: il 23 marzo alle 9.53 è nato Gabriel, il loro primo figlio, foto

La venezuelana 37enne ha partorito all’Ospedale San Raffaele a Milano: tutto è andato magnificamente

Nel suo ultimo post aveva mostrato il pancione enorme e scritto: “9° mese… 39 settimane, un soffio ancora”

Nel suo ultimo post, pubblicato poche ore fa, aveva mostrato il pancione enorme e si era fatta vedere anche col marito. “9° mese… 39 settimane, un soffio ancora e ti stringeremo”, aveva scritto. Delia Duran e Alex Belli sono finalmente genitori, stamane, lunedì 23 marzo, alle 9.53 del mattino è nato Gabriel, il loro primo desideratissimo figlio. L’annuncio arriva sul social.

Delia Duran e Alex Belli genitori: il 23 marzo alle 9.53 è nato Gabriel, il loro primo figlio

Delia e Alex, 37 e 43 anni, pubblicano un piccolo carosello di foto in cui mostrano la mano del bebè appena venuto al mondo con al polso il braccialetto dell’Ospedale San Raffaele a Milano, quello scelto per il parto.

La venezuelana 37enne ha partorito all’Ospedale San Raffaele a Milano: tutto è andato magnificamente

La coppia annuncia tutto via social

C’è poi l’immagine che rivela il giorno e l’ora della nascita del piccolo. C’è anche uno scatto delle mani di mamma e papà che stringono quella del neonato e un ultima immagine in cui si vede il fiocco, messo sulla porta d’ingresso della camera dove è ricoverata la Duran, con sopra nome del bimbo.

Nel suo ultimo post aveva mostrato il pancione enorme e scritto: “9° mese… 39 settimane, un soffio ancora”

La coppia ha raccontato via social tutto il percorso della gravidanza. I due hanno provato per ben cinque anni ad avere un figlio. Quando ormai avevano perso le speranze e stavano per farsi aiutare dalla fecondazione assistita, tutto è successo. Ora Gabriel è tra le loro braccia e presto sarà nella loro casa, dove lo aspetta la meravigliosa cameretta arredata con cura.