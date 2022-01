Tra Delia Duran e Alex Belli ormai siamo alle parolacce, lei: 'Egocentrico di m***a!'

Delia Duran, dopo la puntata del GF Vip, è furiosa con Alex Belli, ormai tra i due volano le parolacce. L’attore sotto le coperte, durante il ‘misfatto’ nella Casa con Soleil Sorgé, avrebbe detto di amarla, l'influencer 27enne lo confessa durante la diretta, il 38enne conferma, anche se parla di vari tipi e gradi d’amore, la modella 33enne però non ne può più e così sbotta: “Egocentrico di mer*a!”.

Delia nella notte parla con Soleil, con cui finalmente c’è una tregua. La Duran ringrazia la rivale in amore per averle finalmente aperto gli occhi su Alex. “Quando è uscito dal GF Vip, la prima settimana si è comportato una meraviglia e mi ha chiesto scusa. Infatti siamo andati a Verissimo e ho detto anche lì che l’avevo perdonato. Ha chiesto perdono per gli sbagli che aveva fatto, però non mi aveva detto che era innamorato di te. Mi ha soltanto detto: ‘Sono caduto in una tentazione’. Io l’ho scoperto oggi, quando tu hai detto che lui sotto le coperte ti ha detto ‘ti amo e sono innamorato di te’. Lui non mi aveva detto nulla di questo, te lo giuro su mia madre. Per questo sono in confusione adesso. Le parole sono più forti dei fatti sotto le coperte”, sottolinea Delia arrabbiata.

“Ora dico che lui mi ha preso per il cu*o e ci sta prendendo per il cu*o tutti quanti, prende in giro me e anche Soleil. Quindi io non pensavo che fosse innamorato di te. Anche se dei dubbi li avevo, perché a casa nostra stava sempre a vedere i vostri video, a leggere le parole su Twitter. Oggi scopro che ama anche te. Ti devo dire grazie per avermi aperto gli occhi”, aggiunge furibonda.

Sole l’ascolta e annuisce con la testa. La Duran è stufa dell’atteggiamento di Belli, che pare bloccato in un loop con le due donne e continua: “Non è possibile che continui a stare con questa cosa in sospeso. Non può giocare con i miei e i tuoi sentimenti. Ciccio, se lui non fa una cosa decisiva e non prende una strada netta io lo lascio, perché basta, lo mollo. Pensa che a lui ho detto: ‘Come avresti preso tu se fossi andata con un altro uomo?’ E lui mi ha detto: ‘No, non va bene, se vuoi farlo devi farlo con me anche’. E poi mi ha detto: ‘Ok ho sbagliato, sono caduto in tentazione’”.

Alla fine la mora conclude: “Io lo sto lasciando libero di decidere e riflettere. Quindi diamoci una pausa. Però o sta giocando perché è un egocentrico di mer*a, oppure vuole distruggere un rapporto di 3 anni. Vediamo, altrimenti prenderò una decisione e basta, anche se ho tutto da lui in qualche modo farò. Io ti ringrazio che sei stata vera Sole, lui purtroppo non lo è stato con me, è senza coraggio. Grazie a te adesso so tutto, lui continuava a dirmi bugie portandomi alla confusione totale”.

Chissà se Delia Duran scriverà davvero la parola ‘fine’ sulla loro relazione o quello che molti ormai considerano un ‘teatrino’ proseguirà fino alla conclusione del reality. Il popolo del web rumoreggia esausto: non ne può più.

