Delia Duran replica alle insinuazioni: 'Alex e io non siamo una coppia aperta, siamo cattolici’

Delia Duran replica a chi insinua che lei e Alex Belli, appena squalificato dal GF Vip e che pare sia già stato avvistato insieme a lei, siano una coppia aperta. I dubbi sono stati avanzati nella Casa dalla stessa Soleil Sorgé, delusa dal comportamento dell’attore 38enne e fortemente arrabbiata con il 38enne dopo quel che è accaduto durante la puntata del reality di lunedì scorso. “Non siamo una coppia aperta, siamo cattolici”, tuona la modella venezuelana 33enne sulle pagine di Novella 2000.

Delia e Alex lo scorso giugno, nonostante Belli non sia ancora ufficialmente divorziato dall’ex Katarina Raniakova, si sono promessi amore eterno con nozze che non hanno valore legale, ma per loro parevano significare moltissimo. La Duran si dice ferita, nonostante sia stata pizzicata a baciare un altro uomo. Le foto del bocca a bocca non significano nulla: “Non sono certo la dimostrazione che io ho cambiato idea, che considero come Alex la nostra storia come quella di una coppia aperta. Sia io che lui siamo cattolici. Sono dimagrita, ho sofferto, sono stata umiliata”.

Carlo Cuozzo, l'uomo immortalato con lei, è “un amico. Tu non lo conosci e non lo conosce nemmeno Alex. E’ un ragazzo giovane, ed è la prima volta che esco con un ragazzo giovane, ma è molto maturo, una bella persona, che mi piace, con cui sono andata oltre al bacio a stampo”.

Delia sottolinea che Belli è “gelosissimo”. Poi aggiunge: “Un uomo può tradire e una donna no? Lui vuole essere libero? Bene, adesso lo sono anch’io. E’ una lezione di vita per lui, l’ho ripagato con la stessa moneta”.

Delia si sente “trattata senza pietà”. Accusa Soleil: “Una provocatrice che non ha rispetto per le donne”. Sa che anche Alex non ne ha avuto: “Mi vergogno di quello che succede. Io vedo il nostro sentimento gettato in piazza, umiliato, e che dire di quelle scene sotto le coperte? Dove qualcosa c’è stato tra lui e Soleil, io che le vedevo da casa e lui sapeva”. Si sente tradita.

L’attore ora deve darle delle spiegazioni: “Ora deve scegliere, deve dimostrare se tiene davvero alla sua vita privata, certo può avere avuto il testosterone a mille, ma io?”. Crede che il ‘marito’ sia ‘caduto' perché non riesce a stare da solo: “E’ sempre stato così”. Si rammarica pure per ciò che ha detto su di lei al GF Vip: “Dire che non mi devo lamentare, che mi ha lasciato le carte di credito piene. Io nella mia vita ho sempre lavorato, non ho mai fatto la mantenuta, mai. E le carte le ho per pagare il mutuo, anche per le spese di casa ho sempre fatto la mia parte”.

“Per riconquistarmi dovrà scalare le montagne, ma sarò io a prendere una decisione”, conclude la 33enne. Anche se c’è chi li ha visti prendere il treno l’una accanto all’altro alla Stazione Termini a Roma e grida sui social ancora una volta alla ‘telenovela’, accusandoli di recitare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/12/2021.