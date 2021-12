Delia Duran sgancia la bomba: 'Alex e Soleil hanno fatto sesso sotto le coperte’

Delia Duran sgancia la bomba durante il confronto con il ‘marito’ al GF Vip. Per la modella 33enne Alex Belli e Soleil Sorgè hanno fatto sesso sotto le coperte, non ci sono dubbi. E nonostante il 38enne esca dal reality, squalificato, per cercare di ricostruire la storia con lei, gli dice in faccia quel che pensa sia avvenuto nel lettone con la bionda 27enne.

Nella clip che il Big Brother manda in onda, raccontando la storia tra Alex e Soleil, in cui si vedono i due avvinghiati, c’è anche una clip in cui il 38enne e l’influencer sono tra le coperte, più passionali che mai. Le immagini raccontano molto. Delia a riguardo non ha dubbi.

La venezuelana muove accuse pesanti al 38enne. Mentre è in giardino, pensando di non essere più in collegamento con lo studio, presa dalla lite con Alex, la Duran esclama: “Quella cosa che hai fatto sotto le coperte l’hanno vista tutti. Si è visto ti ho detto! Hai tromb*to! Sì, si vede tutto Alex. Questa roba qui è grave”. Non c’è nulla di artistico o altruistico per lei in quel che è successo tra loro.

Alex e Soleil hanno ammesso di aver superato da un pezzo il limite, ma senza mai chiarire esattamente cosa sia accaduto sotto le lenzuola in camera.

Delia però è convinta che i due abbiamo fatto sesso. Nessuna conferma al momento da parte dei diretti interessati, che si sono spinti oltre, non si sa fino a dove però.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/12/2021.