Finalmente Delia Duran ammette: 'Con Alex l'abbiamo fatto a tre con un'altra donna'

Delia Duran finalmente ammette: “Con Alex l’abbiamo fatto a tre con un’altra donna”. La modella venezuelana 33enne sgancia la bomba al GF Vip e a letto con Manila Nazzaro si lascia andare alla rivelazione hot: parla di ‘condivisione’ con Belli, il compagno che chiama marito, dopo che lo scorso giugno i due si sono scambiati le promesse nuziali davanti a un altare, nonostante l’attore 38enne non sia ancora ufficialmente divorziato dall’ex Katarina Raniakova.

Delia nella Casa si apre senza riserve. Con gli altri ammette di aver organizzato la paparazzata per fare ingelosire Alex Belli. Poi sotto le coperte, in piena notte, a Manila confessa: “Con Alex, ti rivelo che l’abbiamo fatto anche con un’altra donna una volta, cioè capisci? Comunque l’abbiamo fatto perché eravamo complici, c’era condivisione è successo è normale”.

Del resto Alex stesso aveva fatto capire che era accaduto: che lui e la 'moglie' avevano avuto un rapporto a tre. “Ci siamo trovati. Lei è come me, anche peggio. Non mi sono mai nascosto con Delia. Le ho detto ‘io sono questo’ e lei mi ha mostrato quella che è. Ci siamo amati e accettati sin da subito. Abbiamo un amore puro e libero. Molti non potrebbero capire, ma a noi sta bene così”, aveva detto. Proprio per questo motivo l'artista pensava che il suo rapporto con Soleil Sorgé non avrebbe sconvolto più di tanto la Duran, invece così non è stato.

Delia invece, quando le era stato domandato se fossero una coppia ‘aperta’, aveva negato: “Non si tratta di essere una coppia aperta. Piuttosto di libertà di raccontare che una coppia può essere open mind, sempre però portando rispetto. Lì al GF Vip Alex non mi ha portato rispetto”.

La ‘condivisione’ per lei può esserci, ma solo quando è una scelta presa da entrambi: al reality è accaduto qualcosa di molto diverso tra Belli e Soleil.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/1/2022.