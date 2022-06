Delia Duran dopo il GF Vip diventa stilista: con Alex Belli all'evento Pin Up Stars

Delia Duran dopo il GF Vip fa il suo ingresso ufficiale nel mondo della moda, accanto a lei, come sempre, c’è Alex Belli, a cui, nonostante le vicissitudini nella Casa, è rimasta legatissima. La venezuelana 33enne diventa stilista e all’evento Pin Up Stars a Milano Marittima è assoluta protagonista.

Il famoso brand di beachwear inaugura un nuovo negozio monomarca al Papeete Beach, il Papeete Cabana, Delia, accompagnata da Alex, arriva prendendosi i riflettori e posando con un aderentissimo abito pink davanti ai fotografi. Ha curato una capsule collection per il marchio la linea Delia Duran XXX, andata sold out in poche ore, sia nel nuovo store che online, sul sito Pin Up: un successo.

La Duran sorride entusiasta, Alex ha realizzato gli scatti della campagna pubblicitaria che la mostrano tutte curve coi sensualissimi due pezzi addosso: è grata al suo uomo con cui si è scambiata le promesse di nozze un anno fa, a giugno 2021, e spera presto di potersi sposare anche in Comune a Milano.

Jerry Tommolini, il designer italo-americano che ha creato il brand nel 1995 a Bologna, l’ha fortemente voluta per la mini collezione di bikini. Lo stilista stringe forte Delia insieme alla moglie Monica, suo braccio destro. La Duran intanto fa gli occhi dolci ad Alex con cui la passione non accenna mai a scemare, neppure agli eventi mondani sotto i riflettori.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/6/2022.