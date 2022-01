Delia Duran entra al GF Vip: 'Il mio rapporto con Soleil? Sarà…’

Delia Duran è una nuova concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. Durante la puntata di venerdì 7 gennaio Alfonso Signorini ha annunciato che la bella venezuelana dopo qualche giorno di quarantena potrà raggiungere il resto del cast del reality. “Tra poco oltrepasserai quella porta rossa, non questa sera perché come sai per le misure anti-Covid dovrai passare un periodo di quarantena prima di entrare”, ha spiegato il conduttore.

Alfonso ha anche sottolineato che per convincere Delia, moglie di Alex Belli, che per diversi mesi è stato uno dei protagonisti del programma, c’è voluta molta fatica. “Alla fine hai sciolto ogni dubbio e perplessità, ci hai pensato a lungo perché fino all’ultimo abbiamo dovuto convincerti perché non eri proprio dell’idea”, ha aggiunto.

La 33enne ha quindi fatto sapere: “Finalmente entro a raccontare la mia storia, quell’anello mancante”. Quando le è stato chiesto come pensa che sarà il suo rapporto con Soleil Sorge, la 27enne che ha vissuto una tenera amicizia col marito lo scorso anno, ha risposto: “Questa sarà un’incognita”.

Scritto da: la Redazione il 8/1/2022.