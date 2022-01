Delia Duran lascia intendere di aver avuto un'esperienza sessuale con Aida Yespica?

Delia Duran lascia intendere di aver avuto un’esperienza sessuale in passato con Aida Yespica? Il popolo dei social rumoreggia per lo scoop. La 33enne nella Casa si confida con Miriana Trevisan e quando spiega alla 49enne quale sia il suo ideale di donna fa il nome della 39enne che ha la sua stessa nazionalità: entrambe sono nate in Venezuela. La regia del GF Vip, però, stacca subito e ‘censura’ il racconto della mora, che parla a voce basta, sussurrando, ma ormai è troppo tardi e il gossip fa il giro del web.

“Fami un esempio di tipo fisico…”, chiede la Trevisan. “Io ho avuto un’esperienza… Una tipo ‘curva’ come Aida Yespica”, replica Delia. Ma immediatamente la produzione decide di stoppare tutto e non far sentire il resto.

La ‘moglie’ di Alex Belli non nasconde di essere bisessuale. Anche Aida, nel 2020 a Rivelo, ospite di Lorella Boccia, aveva confessato di aver amato una donna quando aveva poco più di 20 anni. “In passato ho amato una donna, è stato un’amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti”, aveva svelato. La conduttrice le aveva chiesto di fare il suo nome, Aida, però, si era rifiutata. “Non me lo vuoi dire nemmeno nell’orecchio? Non c'è nulla di cui vergognarsi”, le aveva sottolineato la presentatrice e ballerina di Amici. Aida aveva replicato: “Non guardarmi così, non posso dirlo. E’ una che conosci, ovvio”.

Alfonso Signorini non si lascerà scappare l’occasione di tornare sull’argomento, anche perché le confessioni della Duran non si fermano qui. La modella al reality è abbastanza chiara sui quel che l’attrae in una donna. Sempre a Miriana dice: “Soleil non è la mia tipologia di donna, il mio tipo deve essere molto femmina. In primis deve piacere a me, poi ovviamente anche a lui, deve piacere ad entrambi. Quando mi dice ‘ti piace questa ragazza?’ io rispondo che prima devo conoscerla, deve esserci il feeling, l’attrazione deve essere fisica e mentale. Mi devo fidare di lei”.

Quando le viene chiesto cosa pensi Belli della sua bisessualità, svela: “Bisogna parlare chiaro: io non sono libera di avere un rapporto con Jessica o con un altro uomo senza il mio uomo. Questo non è amore libero. L’amore è universale, può essere amore per un’amicizia, per un cane, per un cibo. Posso anche utilizzare il termine ‘amore’ se ho grande ammirazione. L’amore libero è questo”.

La Trevisan indaga e domanda: “Quindi se una sera volete giocare e c’è una donna che entra nel vostro letto questa cosa la puoi accettare?”. “Sì - replica Delia - Ma è una cosa che vogliamo entrambi e si condivide: io non posso andare con… Capisci la differenza? Per me le coccole nel letto, i baci, gli abbracci, non sono amore libero. Amore libero è condivisione”.

Scritto da: la Redazione il 27/1/2022.