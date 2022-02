Delia Duran prima finalista del GF Vip, la reazione di Soleil lascia di stucco: Alex Belli accetta di rientrare al reality per...

Delia Duran è la prima finalista del GF Vip, eletta dal pubblico che l’ha scelta con il 36% delle preferenze: la modella venezuelana 33enne ha battuto la concorrenza di Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. Entrata da poco più di due settimane, la mora esulta per il risultato raggiunto, gli altri inquilini, invece, amareggiati, mugugnano. A lasciare di stucco, però, è la reazione di Soleil Sorgé, la sua ‘rivale in amore’. La 27enne è contenta che la sudamericana abbia vinto al televoto. La bionda, ancora una volta immune, grazie a Sonia Bruganelli, non sa che però l’aspetta un'altra grande sorpresa: Alex Belli rientrerà nella Casa per due settimane. Signorini gli ha proposto di varcare nuovamente la porta rossa per chiarire finalmente la sua posizione proprio con Delia e Sole.

La Duran alza le braccia al cielo. Soleil la guarda e anche in puntata chiarisce che non le dispiace affatto che sia lei la prima finalista. Poi, dopo, spiega la sua posizione a Gianluca Costantino e Alex Basciano. “Se la merita tanto la finale, magari a livello etico e umano no, però per la mediaticità della cosa è giusto che vada lei in finale. Meglio lei di gente che sopravvive qui dentro”, sottolinea l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La Sorgé aggiunge: “Stiamo facendo televisione? Almeno lei da tre settimane sta facendo eccome tv. Quindi sai che ti dico? Lei è entrata qui dentro, l’hanno coccolata come la povera vittima? Hanno voluto accompagnarla? Adesso vi prendete che sta in finale e io sono pure felice, vi dirò di più. Perché almeno toglie il posto ad una delle persone che stanno lì aggrappate con le unghie per arrivare alla finale e dico: sai che c’è? A me non dispiace se c’è lei, se poi ci arrivo anche io in finale grazie al pubblico è perché sono stata capita, altrimenti io ho dato il massimo di quello che potevo dare e se non sono arrivata mi dispiace, evidentemente non so cosa fare. Se ci arrivo ben venga, se non ci arrivo sono contenta lo stesso. Però c’è gente che prova di tutto e molti fingono dalla mattina alla sera, cambiano facce per arrivare in finale”.

“Adesso questi si beccano Delia in finale, che alla fine se lo merita rispetto a loro, io godo e son felicissima - continua la bionda - Scusate il cinismo, però è quello che penso. Guarda Delia mediaticamente…è superiore a tanti altri. E se ha fatto strategia, amen, significa che la sua era migliore di quella di altri. A livello etico magari uno può pensare che chi è dentro da 5 mesi si merita di più quel posto rispetto a lei, ma ragioniamo anche sul piano di show e dinamiche, almeno lei ha fatto qualcosa. Quindi no, non sono affatto scontenta di com’è andato questo televoto”.

L’analisi di Soleil è lucidissima e tagliente come al solito. La ragazza, però, è ancora all’oscuro di quel che accadrà tra poco al GF Vip. Alfonso Signorini, complice il Big Brother, ha fatto una “proposta indecente” ad Alex Belli e lui ha detto di sì. “Il GF caro Alex ti ha fatto un proposta davvero forte, perché che cosa vuole il Grande Fratello? Vuole che tu ritorni in casa per qualche giorno e farai veramente qualcosa per mettere fine a questo triangolo”, spiega il conduttore al centro dello studio insieme all’attore 38enne.

“Darai un finale a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia o anche Basciano. Scegli chi ti pare, ma dai una fine a questa storia. Ovviamente non avrai molto tempo, non so esattamente quanto, ma io credo almeno due settimane. Però tu vai nella casa e da stasera ti chiuderai in quarantena. Vai Alex e ci vediamo lunedì prossimo, per adesso ti auguro buona quarantena”, gli sottolinea ancora Alfonso.

Alex, che ama essere protagonista, accetta senza alcuna remora. Aldo Montano al suo sì sbotta: “Scusatemi, ma è tutto così stomachevole. Alfonso scusami, ma te lo devo dire che è insopportabile, proprio insopportabile, è davvero insopportabile”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/2/2022.