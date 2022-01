Delia Duran lascia Alex Belli in diretta tv prima di entrare al GF Vip: la soap continua...

Delia Duran lascia Alex Belli in diretta tv prima di entrare al GF Vip. La modella venezuelana 33enne, in collegamento con lo studio del GF Vip dall’hotel dove è in quarantena, ‘sbrocca’, improvvisamente si arrabbia e molla l’attore 38enne: arriva la mossa a sorpresa a pochi giorni dal suo ingresso nella Casa. La soap continua, prende di nuovo corpo e il popolo del web, feroce, ironizza. “Alex Belli e Delia Duran in prima serata che fingono sta sceneggiata, maddai!”, scrivono in tanti. “Io amo così tanto il teatrino di Alex Belli e di Delia Duran, la loro recitazione ci sta sfamando da quattro mesi”, fa notare una follower.

E’ una telenovela in piena regola, con il triangolo amoroso che non si è ancora esaurito dopo l’uscita melodrammatica di Belli dal GF Vip. Signorini si diverte un mondo a far vedere ancora una volta come Alex abbia scritto l’ennesimo post ‘pro Soleil'. Ne parla con l’attore e l’influencer. Delia ascolta in silenzio, perché nessuno deve sapere che venerdì entrerà al reality da nuova concorrente.

Alex ribadisce il valore dell’amicizia ‘speciale’ con la bionda: i due a distanza sembrano uniti più che mai. La Duran alla fine di arrabbia e rivolgendosi a Signorini sbotta: “Alfonso, vi posso dare un news flash? Ci sono stati alti e bassi a prescindere da tutto, io mi sono presa una pausa con Alex perché continuavamo a litigare e continuava imperterrito a dirci delle brutte cose. Ho deciso di prendere il mio spazio e di riflettere perché mi sono rotta le scatole di tutte queste storie”.

I toni si accendono. Delia è un fiume in piena: “Continua imperterrito a nominare Soleil e fare post. Non è l'amicizia che si è creata tra loro, è il fatto che invece di preoccuparsi del nostro rapporto, si preoccupa solo di stare 24 ore su 24 online. Questa roba mi dà tanto fastidio. Ho sofferto tre mesi, caz…cavolo! Ti preoccupi di te e non del mio stato d’animo".

“Non sono single ma mi sono presa una pausa. Lui se vuole riconquistarmi deve farlo da zero”, aggiunge la mora. Belli replica, ma la compagna, o ‘ex’ a questo punto, lo zittisce: “Bye Bye Alex. Continui a pensare a Soleil, lo hai detto chiaro che non è solo un teatrino. Ciccio tu vai per la tua strada che io vado per la mia!”.

L’attore prova a difendersi, ma si prende i fischi del pubblico. Subito dopo lascia lo studio. “Delia è incavolata nera e non vuole assolutamente essere presente in trasmissione adesso. Alex Belli ha lasciato la sua poltrona vuota”, spiega Signorini. "Come mai non è più qui con noi Alex, me lo sai dire Biagio?”, domanda Alfonso a D’Anelli. “Ah, eccolo che è tornato. Delia è incavolata nera. Non ha proprio voluto fare un nuovo collegamento, non vuole più sentirti e nemmeno vederti”, sottolinea rivolto a Belli. “Ero fuori, ho sentito quelle cose e così sono rimasto lì dov’ero. Ha detto che non vuole vedermi? Se ha preso la sua decisione io ne prendo atto”, ribatte Alex infastidito. Ora Delia è pronta, davvero pronta, per l’avventura reality…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/1/2022.