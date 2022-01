Delia Duran lo lascia in diretta, la reazione di Alex Belli lascia spiazzati

Delia Duran lo lascia in diretta, esplode in un pianto nella Casa e decide di dire basta, Alex Belli, ormai spettatore del GF Vip, affida a un post la sua reazione, che lascia tutti spiazzati. “Sei libera di fare le tue scelte”, scrive.

Delia non riesce a rimanere lucida e a non sentirsi ferita quando vede in cielo un aereo dedicato al ‘marito’ e a Soleil Sorgé. In lacrime annuncia di voler troncare il rapporto: “Sto soffrendo troppo”. Venerdì sera vuole comunicare la sua decisione all’attore 38enne, con cui si è scambiata le promesse nuziali lo scorso giugno, nonostante lui non sia ancora ufficialmente divorziato da Katarina Raniakova. Belli, però, non prova a farla recedere. Le dedica sì un post, ma le dice che può tranquillamente andare.

“Ebbene si iniziò tutto da qui!! Era il 22 Settembre 2018, piazza Duomo Milano, la nostra prima sera, il nostro primo bacio, la nostra prima connessione Alchemica. Da quel momento non ci siamo più lasciati, la nostra Vita insieme è stata una parabola ascendente!”, sottolinea Alex accompagnando le sue parole con un video in cui lui e Delia sono insieme la loro prima sera a Milano.

Poi l’artista aggiunge: “A oggi vi dico che non ho mai, mai avuto dubbi sul nostro Amore, ma amarsi vuol dire anche lasciare liberi, e forse è questo che ci teneva uniti in modo Indissolubile… pertanto Amore mio ascolta il tuo cuore e sii libera di pensare e fare le tue scelte e io ti seguirò nel Bene e nel Male!”.

Alex Belli fa intendere che, se la Duran gli dirà addio in diretta, lui accetterà la sua decisione. La 33enne intanto, nella Casa prova a ricucire con Soleil, delusa da Manila Nazzaro, ormai in grande feeling con la sudamericana.

Durante un party al reality, Delia alla 27enne dice: “Io e te dobbiamo chiarire alcune cose perché alla fine tu mi devi conoscere perché a volte, sì, sono stata durissima e abbiamo avuto dei confronti bruttissimi. Ma quella persona ti vuole bene. Abbiamo sbagliato tutti, io compresa. Manila magari è stata fraintesa, magari ha sbagliato con te, magari è stata impulsiva però mi ha parlato, credimi, bene di te. Trovate un punto d’incontro".

Sole però sembra assai delusa: “Non sono io che devo trovare un punto d'incontro, io non ce la faccio più. Non mi è stata vicina in un momento in cui io sono stata male. È venuta solo quando ha visto che c'erano altre tre, quattro persone vicino a me. A un certo punto, per me le cose si rompono e allora dico basta, smetto di dare, decido di tirare le redini e capire chi sono le persone a cui voglio bene e a cui no. Voglio altro nella mia vita. Le persone che voglio veramente e che amo veramente, non ti deludono mai e mai ti mancano di rispetto”. Non arriva ancora il chiarimento per quel che riguarda il convitato di pietra: Alex.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/1/2022.