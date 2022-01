Delia Duran sparla di Soleil Sorgè: 'E' una donna sporca, che schifo!'

Delia Duran sparla di Soleil Sorgè al GF Vip: la tregua tra le due ‘rivali in amore’ sembra nuovamente in bilico. “E’ una donna sporca, che schifo!”, dice mentre conversa con Miriana Trevisan. La modella 33enne, legata ad Alex Belli, dopo essere entrata in bagno, ha trovato la stanza molto in disordine: quel che ha visto non le è proprio piaciuto, così accusa la 27enne.

Delia spara a zero su Soleil. “Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla. No, non è stato Giucas Casella, ho visto lei che usciva. Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza: tutto uno schifo. Dio è sporca quella donna, Madonna!”, sottolinea la venezuelana.

“A me la sporcizia proprio mi fa schifo e lei invece…”, aggiunge la Duran tagliente. Miriana, inaspettatamente, però, difende la bionda, con cui non ha uno splendido rapporto, eppure stavolta prova a metterci una pezza. “Dai non ci credo! Guarda che mi pare che in bagno ci fosse Giucas, non penso sia stata lei. Ma non mi sembra sporca così”, sottolinea la 49enne.

Delia punta il dito contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con cui pareva l’astio fosse superato, ma evidentemente non è così. Soleil stessa nelle ultime ore ha preso un po’ le distanze dalla donna. Davide Silvestri ha fatto notare all'amica come la Duran sembri mettere zizzania tra lei e Manila Nazzaro, con cui ha pure litigato. La Sorgé è consapevole di tutto quel che accade: “E secondo te io non me l’aspetto che lei fa queste cose? Ma pensi che abbia scritto scema in fronte? Sì ho creduto alla favola delle migliori amiche, penso che mi ama. Io perché le ho parlato non significa che abbia con lei un rapporto di amicizia e benevolenza. C’ho parlato perché sono una ragazza civile e perché riesco ad andare oltre e riesco ad avere una conversazione se mi viene richiesto da lei”. “Ho tutto molto chiaro tranquillo che ho ben capito con chi ho a che fare”, conclude Sole.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/1/2022.