Demi Lovato pubblica una sua foto in bikini senza filtri e senza alcun tipo di ritocco per nascondere imperfezioni e cellulite. La cantante e attrice 27enne afferma di essere stanca di vergognarsi del suo corpo e lancia un messaggio a tutte le donne.

"Questa è la mia più grande paura. Una foto inedita di me in bikini - scrive Demi Lovato accanto allo scatto in due pezzi - E indovinate un po', c'è la cellulite! Sono davvero stanca di vergognarmi del mio corpo, di modificarlo (sì, le altre foto in bikini sono state modificate, odio averlo fatto ma è la verità) in modo che gli altri pensino che io sia il loro ideale di bellezza, ma quella non sono io".



"Voglio che questo nuovo capitolo della mia vita sia autentico - aggiunge la star della musica - voglio mostrare quello che sono, piuttosto che cercare di soddisfare gli standard di qualcun altro. Io sono questa, senza vergogna, senza paura e orgogliosa di un corpo che ha combattuto così tanto e che continuerà a stupirmi quando spero che un giorno partorirò. E' una bella sensazione tornare al lavoro senza stressarmi con un faticoso programma di allenamento di 14 ore al giorno, o privarmi di una vera torta di compleanno, optando per anguria e panna montata con le candeline perché ero terrorizzata dall'idea di ingrassare a causa di una pazza dieta di me*da. Comunque, questa sono io, reale e senza filtri! E dovreste amarvi anche voi!".



"Non sono entusiasta del mio aspetto ma ne sono grata - conclude Demi - e questo è il meglio che posso fare. Spero di essere di ispirazione agli altri perché amino il loro corpo".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 6/9/2019.