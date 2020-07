Demi Lovato si sposa. Lo ha annunciato lei stessa via social. Qualcuno però ha criticato la scelta di andare all’altare dopo appena una manciata di mesi di relazione. La cantante 27enne e Max Ehrich sono infatti una coppia appena dallo scorso marzo. Pubblicando una foto in cui appare anche l’anello con cui lui le ha fatto la fatidica domanda, Demi ha scritto su Instagram: “Quando ero una bambina, mio padre mi definiva la sua ‘piccola partner’, una cosa che sarebbe potuta sembrare strana senza il suo accento da cowboy del sud. Per me ha sempre avuto senso. E oggi quella frase ha nuovamente un grande senso visto che sto per diventare ufficialmente la partner di qualcun altro”.

Poi rivolgendosi direttamente a lui ha aggiunto: “Max, ho capito che ti amavo il momento in cui ti ho incontrato. E’ qualcosa di complicato da spiegare a chi non l’ha provato in prima persona, ma per fortuna anche a te è successo… Non mi sono mai sentita così amata in modo incondizionato da nessuno (a parte che dai miei genitori). Non mi metti mai pressione per essere qualcosa che non sono. Mi fai venire voglia di tirare fuori il meglio di me. Sono onorata di poter accettare la tua proposta di matrimonio. Ti amo più di quanto non possa scrivere in una didascalia e non vedo l’ora di mettere su famiglia insieme a te. Ti amerò per sempre, baby. Qui inizia il nostro futuro!!”.

Nel luglio del 2018, esattamente due anni fa, Demi ha rischiato seriamente di morire dopo aver avuto un’overdose nella sua casa di Los Angeles. E’ stata in terapia intensiva per molti giorni e poi ha fatto una lunga riabilitazione. I fan sono un po’ preoccupati che possa fare scelte affrettate di cui poi potrebbe pentirsi…

Scritto da: la Redazione il 23/7/2020.