Tallulah Willis, la figlia più piccola di Demi Moore e Bruce Willis, ha deciso che voleva somigliare il più possibile a sua madre da giovane (e come non capirla?). Così la 25enne ha tagliato i capelli e si è fatta fare un’acconciatura, piuttosto corta, ispirata a quella che sua mamma ha sfoggiato nel film ‘Ghost’. La pellicola del 1990, in cui Demi recita accanto a Patrick Swayze, scomparso nel 2009, è stata il trampolino di lancio che ha regalato immensa popolarità internazionale alla star di Hollywood.

Tallulah ha postato una serie di immagini in cui appare con il nuovo taglio sul suo profilo Instagram. “Li abbiamo tagliati come Demi”, ha scritto accanto alle foto. Poi è stata lei stessa a condividere una serie di scatti proprio di sua mamma nel 1990 per dimostrare di somigliarle. E in effetti le due sono identiche.

La ragazza, le cui sorelle maggiori sono Rumer Willis, 31 anni, e Scout Willis, 28, sembra essere rimasta molto soddisfatta del risultato. Nei commenti i suoi follower le fanno i complimenti. “Sei identica a tua madre”, le scrive un utente. “Oh mio dio! Somigli tantissimo a tua madre”, aggiunge un altro. Lei apprezza e pubblica altri scatti in cui si mostra col nuovo look. Tra i primi a mettere il like alle foto, ovviamente, anche mamma Demi.

Scritto da: la Redazione il 3/12/2019.