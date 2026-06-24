Alla soglia dei 60 anni, nonostante non abbia legami, si sente rinata e si gode la sua indipendenza

Intervistata, racconta l’addio traumatico con Simone Gianlorenzi, da cui ha divorziato a marzo 2024

Non lo nasconde. Stefania Orlando a DiPiù confessa che da quasi un anno non ha alcun rapporto intimo. “La mia psicologa dice che sono demisessuale”, svela la showgirl. Essere demisessuale significa provare attrazione sessuale solo dopo aver stabilito un profondo legame emotivo con una persona. E’ una condizione che s colloca nello spettro dell'asessualità, poiché l'attrazione fisica primaria non si attiva spontaneamente alla vista o alla conoscenza di un individuo.

''Sono demisessuale'': Stefania Orlando confessa che da quasi un anno non ha alcun rapporto intimo

Compirà 60 anni a dicembre, Stefania ripercorre i suoi amori. Al settimanale racconta l’addio traumatico con Simone Gianlorenzi, 50 anni, sposato nel 2019, dopo 10 anni insieme: la relazione si è conclusa a settembre 2022. I due hanno firmato il divorzio a marzo 2024. “E’ stato lui a prendere la decisione di lasciarmi. Per me è stato un colpo durissimo, perché io mi vedevo invecchiare accanto a lui. Ero convinta che sarebbe stato il mio compagno per sempre. Quando mi disse che era finita, mi è crollato il mondo addosso", spiega. Prima c’è stato il matrimonio finito con Andrea Roncato.

La Orlando fa terapia. E confida: “Io è quasi un anno che non ho rapporti fisici con un uomo. La mia psicologa dice che sono demisessuale. Significa che per vivere anche l'intimità ho bisogno di essere coinvolta emotivamente. Non riesco a separare il sentimento dalla sessualità. In pratica, per potere fare l'amore devo essere innamorata”.

Alla soglia dei 60 anni, nonostante non abbia legami, si sente rinata e si gode la sua indipendenza

Sui figli non arrivati Stefania chiarisce: "I bambini semplicemente non sono arrivati. Certo, quando ho conosciuto Simone avevo già quarant'anni, mentre lui ne aveva trentuno. Ma la verità è che né io né lui abbiamo mai sentito davvero l'esigenza di diventare genitori a tutti i costi”.

Oggi sta bene, nonostante le delusioni provate: “Ho sofferto, ho pianto, mi sono messa in discussione non so quante volte davanti agli amori finiti e ai matrimoni iniziati con le migliori intenzioni e poi naufragati. Oggi, però, mi sento rinata. Ho imparato a godermi la mia indipendenza. L'unica cosa è che sono da sola. Io, che ho amato tanto, per il momento sto bene così”.